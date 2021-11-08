شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: معركة الوعى تواجه شعوب العالم بسبب التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن معركة الوعى تواجه شعوب العالم أجمع بسبب مواقع التواصل الاجتماعى وتؤثر فى الدول النامية، ومصر مرت بفترة صعبة جدا من نهاية 2010، ويوجد حتى الآن دول تفككت، مشيرا إلى المشاكل التى تعانى منها المنطقة، مضيفا: "الوعى أن يكون هناك شخص لديه أجندة قوية تؤثر على الشعب، وهناك صراع على كيف تؤسس وعى للمواطن فى المنطقة؟".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجى أنور عبر برنامجها "مصر الجديدة" المذاع على قناة etc، :"الإعلام قد يكون جزء من المشكلة فى الوعى"، معلقا: "يوم قرار تحرير سعر الصرف كان هناك مشكلة أدت إلى ذلك، والرئيس السيسى أخذ القرار وتحمله المواطن المصرى وكان قرار صعب جدا، ولكن نجحنا فى مواجهة كورونا اقتصاديا، وبدأنا التعامل بجدية وتنمية حقيقة".

وتابع: "هناك أزمة كبيرة فى العالم بسبب الصراع الصينى الأمريكى، وزيادة البترول، متابعا: "من يدفع الثمن ؟، الدول التى لا ننتج البترول ستتأثر بالتضخم العالمى".