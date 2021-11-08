شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة الشيوخ": تشكيل لجنة لمتابعة توريد 55% من إنتاج شركات الأسمدة للسوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم، لمناقشة ودراسة أزمة الأسمدة الزراعية في مصر، وذلك في ضوء الأزمة الأخيرة في توفير الأسمدة للمحصول الشتوى.

ومن جانبه، قال النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، إن الاجتماع تطرق لمناقشة أزمة عدم توافر الأسمدة، خاصة وأن هذا الملفات يحظى باهتمام كبير من قبل الشارع المصرى لأهميته القصوى وانعكاسه على المزارع المصرى بشكل مباشر.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عقد اجتماع مشترك بين لجنتى الزراعة بمجلسى النواب والشيوخ، لمناقشة الأمر في وجود قيادات وزارة الزراعة، لما له من أهمية في الشارع المصرى".

وتابع السباعي،" كان هناك عدد من التوصيات في هذا الاجتماع، حيث تم تعريف المشكلة، وأساس أسباب الفجوة ما بين المستهدف وارتفاع الأسعار في العالم كله، حيث تم التنسيق مع وزارة الزراعة بشأن عدد من الضوابط أبرزها إلزام الوزارة لشركات الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجها للسوق المحلى، وذلك طبقا لقرارات السابقة، ولن يتم منح تصاريح تصدير لأيا من هذه الشركات قبل توريد الحصة المنصوص عليها في القرار، إلى جانب متابعة القرارات مع وزارة الزراعة وذلك من خلال تشكيل لجنة متابعة من لجنتي الزراعة بالشيوخ والنواب، لمتابعة كافة التفاصيل على الأرض لضمان حل الأزمة".



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