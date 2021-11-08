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القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، بخصوص إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة، بالإضافة لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء بنك الكوادر البشرية الشبابية وتقسيمه إلى مهنى وتدريبى بالتماشى مع رؤية 2030 بالنهوض بمستويات التشغيل والحد من البطالة.

وفى هذا الإطار، قال النائب مجدى عبد الرحيم سليم وكيل اللجنة، أن المقترح الخاص بإنشاء بنك للكوادر البشرية يساهم بقوة فى تقديم يد العون لسوق العمل وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وذلك من خلال ربط التعليم بسوق العمل وتأهيل الشباب للاندماج فى سوق العمل بصور أكثر تفصيلا ووضوحا، خاصة وأن المقترح قائم على التخصصات وهو ما يساهم بقوة فى توفير العمالة الماهرة المدربة التى تكون إضافة لسوق العمل.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن المقترح يستوجب تضافر الجهود، الأمر غير متعلق بوزارة بعينها أو جهة مخصصة، ولكن الأمر يستوجب تضافر للجهود من أجل الوصول للأهداف المنشودة.

وأضاف وكيل اللجنة، أن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة، من الموضوعات التى تحظى باهتمام من قبل اللجنة، خاصة وأن العالم كله يتجه نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة لانعكاس ملف الطاقة على الصناعات وخاصة الثقيلة، مما يستوجب إلقاء مزيد من الضوء على هذا الملف.





طاقة الشيوخ تبحث إنشاء بنك للكوادر البشرية وإعادة تنظيم الأعلى للطاقة (1)



طاقة الشيوخ تبحث إنشاء بنك للكوادر البشرية وإعادة تنظيم الأعلى للطاقة (2)



طاقة الشيوخ تبحث إنشاء بنك للكوادر البشرية وإعادة تنظيم الأعلى للطاقة (3)



طاقة الشيوخ تبحث إنشاء بنك للكوادر البشرية وإعادة تنظيم الأعلى للطاقة (4)



طاقة الشيوخ تبحث إنشاء بنك للكوادر البشرية وإعادة تنظيم الأعلى للطاقة (5)



طاقة الشيوخ تبحث إنشاء بنك للكوادر البشرية وإعادة تنظيم الأعلى للطاقة (6)



طاقة الشيوخ تبحث إنشاء بنك للكوادر البشرية وإعادة تنظيم الأعلى للطاقة (7)



طاقة الشيوخ تبحث إنشاء بنك للكوادر البشرية وإعادة تنظيم الأعلى للطاقة (8)