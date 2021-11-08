محافظ بورسعيد يؤكد لـ"معين الشعباني" استمرار دعمه للنادي المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأثنين، معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، والكابتن عبد الحليم علي، مدير الكرة.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، على استمرار دعمه لفريق الكرة والجهاز الفني حتى يستعيد الفريق قوته لاسعاد الجماهير واستكمال مسيرته في البطولة الأفريقية، للوصول إلى الأدوار النهائية، وكذلك الحفاظ على مكانته بين فرق المقدمة في بطولة الدوري.

واستمع محافظ بورسعيد من المدير الفني عن أحوال الفريق، واستعداداته لمهمته الأفريقية المقبلة أمام بطل نيجيريا والمباريات القادمة مع استئناف الدوري، كما استمع من مدير الكرة عن أحوال اللاعبين، موجهًا التحية إلى جماهير المصري الوفية لدعمها ووقوفها خلف الفريق، ومشددًا على تهيئة كافة الظروف والأجواء للفريق والجهاز الفني، لتحقيق أفضل النتائج بعيد عن أي مؤثرات يمكن أن تعوق مسيرة الفريق.​