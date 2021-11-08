115 قتيلا.. ارتفاع حصلية انفجار في سيراليون

ارتفعت حصلية ضحايا انفجار شاحنة وقود بمدينة فريتاون عاصمة سيراليون يوم الجمعة الماضي إلى 115 قتيلا. وكانت السلطات المحلية قد ذكرت في وقت سابق أن 99 شخصا قتلوا في انفجار الشاحنة إثر حادث تصادم في إحدى ضواحي المدينة.



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