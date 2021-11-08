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مانشستر سيتي يطلب نجم برشلونة مقابل سترلينج

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-08 | 20:33

مانشستر سيتي يطلب نجم برشلونة مقابل سترلينج

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أفاد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الاثنين، بعدم معارضة مانشستر سيتي، لرحيل نجمه رحيم سترلينج إلى برشلونة، ولكن بشرط الحصول على أحد لاعبي الفريق الكتالوني.
وترددت أنباء قوية عن رغبة تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، في تدعيم هجوم فريقه بالتعاقد مع سترلينج.

ولا يحظى الجناح الإنجليزي بأوقات جيدة في ملعب الاتحاد، بعدما خرج من حسابات مدربه بيب جوارديولا.


وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن السيتي يرحب ببيع سترلينج إلى برشلونة، مقابل الحصول على خدمات الهولندي فرينكي دي يونج.

وأصافت الصحيفة، أن جوارديولا اتصل برئيس برشلونة خوان لابورتا، من أجل التفاوض حول تلك الصفقة التبادلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قيمة دي يونج تبلغ حاليا 60 مليون جنيه إسترليني، مقابل 43 مليون فقط لسترلينج.

ويعني هذا أن السيتي سيكون عليه دفع 17 مليون جنيه إسترليني لإتمام الصفقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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