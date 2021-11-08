بلاغات عن تعطل 'تويتر' في دول عدة

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات موقع "تويتر"، وقالوا إنهم لا يمكنهم الولوج إلى حساباتهم.



وبحسب المعلومات فإن المشكلة تؤثر على بعض المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا ودول أخرى، حيث أبلغوا أنهم لا يمكنهم تحديث التغريدات، أو أنه تم طردهم من حساباتهم وإجبارهم على تسجيل الدخول مرة أخرى.



وأفاد موقع Down Detector، بأن أكثر من 3000 مستخدم في الولايات المتحدة، أبلغواعن مشاكل في "تويتر".