سوريا.. دوي انفجارات في طرطوس وحمص

بغداد - ياسين صفوان - افادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الاثنين، بسماع دوي انفجارات في سماء مدينة حمص.

وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن الانفجارات سمعت في طرطوس وحمص.

بدوره، قال مصدر عسكري سوري بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "جنديين أصيبا ووقوع خسائر مادية جراء ضربات إسرائيلية".

وأضاف المصدر أن "العدوان الإسرائيلي جاء من جهة شمال بيروت واستهدف نقاطا بالمنطقة الوسطى والساحلية"، مؤكداً أن "الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية".