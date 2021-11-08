مجلس الأمن يدين محاولة اغتيال الكاظمي

بغداد - ياسين صفوان - دان مجلس الأمن الدولي بشدة اليوم الاثنين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وطالب بمحاسبة مرتكبيها.



وفي بيان صحافي، دان أعضاء مجلس الأمن الـ15 "بأشد العبارات" الهجوم بطائرة مسيرة مفخخة الذي استهدف منزل الكاظمي نهاية الأسبوع. كما "شددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة".

وتعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيَّرة مفخَّخة استهدفت مقره.