شكرا لقرائتكم خبر الجزائر تصعد حربها الكلامية مع المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعدت الجزائر حربها الكلامية مع المغرب، وأكد الرئيس عبدالمجيد تبون أمس عدم التسامح مع أي تدخل في الشؤون الداخلية، مشددا على ضرورة أن يكون الاحترام متبادلا بين الدول.

وقال تبون، في كلمة ألقاها بالعاصمة الجزائرية بمناسبة لقاء أعضاء السلك الدبلوماسي، إن التحديات «باتت أكثر خطورة في منطقتنا وبؤر التوتر في دول الجوار لا سيما في الصحراء الغربية مع بداية المواجهات مع الاحتلال المغربي»، مشيرا إلى ليبيا التي لا تزال تشهد تدخلات أجنبية، ومنطقة الساحل التي يستمر فيها الوضع تحت صراعات متعددة الأوجه.

وأضاف تبون «أولوياتنا هي تقوية الاتحاد الأفريقي لحمايته من المحاولات الخبيثة»، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك والتحضير الجيد للقمة العربية في الجزائر خلال مارس المقبل.

وأكد ضرورة بلورة التشارك العربي في دعم القضية الفلسطينية من خلال التقيد بمبادرة السلام واغتنام فرصة إصلاح الجامعة العربية.

ودعا تبون ممثلي الدبلوماسية الجزائرية في العالم للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا ولا سيما في ليبيا ودول الساحل، مضيفا «يجب أن نعمل بعقلانية وتوازن مع شركائنا في كل القارات».

وأشار إلى أن «النظام الدولي يشهد عددا من الاضطرابات وبروز فاعلين جدد، وهو ما يستدعي عملية تكييف جديدة في إطار احترام مبادئ سياستنا الخارجية».