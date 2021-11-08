أول حوار استراتيجي أمريكي مصري في عهد بايدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن على مدار يومين أول حوار استراتيجي أمريكي- مصري في عهد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووصل بالفعل وزير الخارجية المصري سامح شكري والوفد المرافق له إلى واشنطن منذ يومين للمشاركة في الحوار، الذي تم في أكتوبر الماضي تأكيد موعد انعقاده، في أعقاب لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الحوار سيتناول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن ملفات التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه بالإضافة إلى الالتقاء بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، سوف يلتقي شكري مع عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية، كما سيتواصل مع مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر.

من جانبها أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه من المقرر أن ينضم إلى بلينكن مسؤولون كبار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع، وسوف يدلي كل من بلينكن وشكري بتصريحات علنية في مستهل الحوار.

وذكرت الخارجية الأمريكية، أن القاهرة شريكة حيوية لواشنطن، وأكدت على التزامها بتدعيم الشراكة بين البلدين والتي استمرت 40 عاما من خلال تعزيز التعاون الأمني، وتنمية العلاقات الاقتصادية، والعلاقات الثقافية المهمة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن هذا الحوار الاستراتيجي مع مصر يمثل فرصة للنهوض بكل مجالات التعاون.