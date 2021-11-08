4 قتلى ومصابين في انفجار بالصومال

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وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن الانفجار ناجم عن لغم أرضي، موضحة أن السلطات الأمنية بدأت بالتحقيقات للتعرف على ملابسات الحادث.
وكان من المقرر أن تسهم القوات المتدربة في المعسكر في عمليات عسكرية في إقليم غدو ضد حركة الشباب الإرهابية الناشطة في مناطق من الإقليم.
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