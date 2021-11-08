4 قتلى ومصابين في انفجار بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل جنديان وأصيب آخران في إقليم غدو في محافظة جوبالاند الصومالية في انفجار وقع في مركز تدريب عسكري.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن الانفجار ناجم عن لغم أرضي، موضحة أن السلطات الأمنية بدأت بالتحقيقات للتعرف على ملابسات الحادث.

وكان من المقرر أن تسهم القوات المتدربة في المعسكر في عمليات عسكرية في إقليم غدو ضد حركة الشباب الإرهابية الناشطة في مناطق من الإقليم.