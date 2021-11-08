حراك أممي لإحياء السلام في اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد ملف إحياء عملية السلام للقوى المتصارعة في اليمن حراكا أمميا ودوليا نشطا بعد سبع سنوات من الحرب، بعد أن رفضت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مرارا الانصياع للمبادرات الأممية.

ووصل صباح أمس المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ إلى مدينة تعز، في زيارة هي الأولى للمدينة المحاصرة من قبل جماعة الحوثي منذ اندلاع الحرب، بهدف إحياء عملية السلام، حيث التقى رئيس الوزراء معين عبدالملك ‏في قصر معاشيق.

وفي الإطار نفسه، أطلع عبدالملك منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، الذي أطلعه على مشروع الإطار الاقتصادي الأممي للتعامل مع أزمة الأمن الغذائي في اليمن، والتدخلات العاجلة على المستويين الاقتصادي والإنساني.

وناقش اللقاء التصعيد الإجرامي الحوثي في مأرب واستهداف المدنيين والنازحين والمستشفيات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والحصار ومنع وصول الغذاء والدواء للمدنيين، والأعباء المتزايدة جراء موجات النزوح الجديدة، وما يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة من جهود لإسناد الحكومة في هذا الجانب، كما تم بحث موضوع خزان صافر النفطي في ظل استمرار التعنت الحوثي في رفض وصول الفرق الأممية لتفريغ وصيانة الخزان، والتداعيات الكارثية المحتملة، وجهود الأمم المتحدة المستمرة في هذا الجانب.

إلى ذلك أعلن البنك الدولي، مقتل أكثر من ألف مدني، جراء تصاعد القتال في اليمن الذي اتسعت رقعة تأثيراته لتشمل 51 مديرية خلال ستة الأشهر الماضية، وأوضح البنك في تقرير حديث، أنه اعتبارا من يونيو، تأثرت 51 مديرية في جميع أنحاء اليمن بشكل مباشر بخطوط المواجهة النشطة، ارتفاعا من 45 مديرية في العام الماضي و35 مديرية في نهاية عام 2019.

ميدانيا، شن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية غارات مكثفة على الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، واستهدفت ‏مدفعية الجيش اليمني آليات ومواقع تسيطر عليها الميليشيات في الجبهة الجنوبية لمأرب، ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات ومصرع وإصابة عشرات الحوثيين.

وشنت فيه مقاتلات التحالف سلسلة غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيات في مواقع متفرقة بجبهات القتال جنوب مأرب، وقال قائد محور عتق، عزيز العتيقي، على «إن معركة مأرب هي معركة جميع اليمنيين، وميليشيات الحوثي الإيرانية لن تنال سوى الهزيمة في جبهات مأرب وبيحان وباقي المحافظات».

مشاهدات يمنية:







أمريكا تعلن عن مكافأة 6 ملايين دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي بتنظيم القاعدة في اليمن، سعد بن عاطف العولقي.



تقرير حكومي يمني يوثق نزوح 54,502 نازح ومهجر قسريا، يمثلون 8088 أسرة من المديريات الجنوبية لمأرب.



وفاة الأسير جهاد مكابر في معتقلات الحوثي بعد تعرضه لأنواع التعذيب النفسي والجسدي.



ميليشيات الحوثي تواصل حملة جبايات كبيرة بأسماء دعم جبهات القتال.



ضحايا الحوثي خلال 6 أشهر:

1023 قتيلا بين المدنيين.

41000 نزحوا من ديارهم.

82 طفلا قتلوا وأصيبوا.

51 مديرية تعرضت للاعتداءات.

16 مدرسة ومستشفى تضررت.