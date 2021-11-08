شكرا لقرائتكم خبر الدعوة لمظاهرات جديدة في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطالبت المجموعة التي تطلق على نفسها «حراك مواطنين ضد الانقلاب»، بالاحتجاج من أجل إنهاء حالة الاستثناء، دفاعا عن الشرعية الدستورية والبرلمانية وتضامنا مع السلطة القضائية.
وتعهد الرئيس قيس سعيد، الذي يحظى أيضا بدعم في الشارع، بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي وإطلاق حوار سياسي.
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