الدعوة لمظاهرات جديدة في تونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا معارضون إلى المشاركة بكثافة في مسيرة احتجاجية يوم 14 نوفمبر الحالي.

وطالبت المجموعة التي تطلق على نفسها «حراك مواطنين ضد الانقلاب»، بالاحتجاج من أجل إنهاء حالة الاستثناء، دفاعا عن الشرعية الدستورية والبرلمانية وتضامنا مع السلطة القضائية.

وتعهد الرئيس قيس سعيد، الذي يحظى أيضا بدعم في الشارع، بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي وإطلاق حوار سياسي.