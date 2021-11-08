ملاحقة 6 مؤسسات تثير غضب الفلسطينيين

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وحملت الوزارة، في بيان، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي ضرر يلحق بهذه المؤسسات، أو العاملين فيها، «جراء هذه القرارات التعسفية التي تندرج في إطار العقوبات الجماعية».
وطالبت المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، سرعة التحرك».
وأشارت الوزارة إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية استطاعت أن تثبت على جدول أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد في نيويورك، بندا صريحا وواضحا يتعلق بهذا القرار الإسرائيلي.
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