تعرف على هدى قطب التى استشهد بها وزير خارجية أمريكا فى مؤتمره مع سامح شكرى

الشارقة - اميمة ياسر - ولدت هدى قطب فى أغسطس 1964 فى مصر، ولها أخ وأخت، وسافرت عائلتها بعد عام واحد من ولادتها ويستقرون فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل والدتها فى مكتبة الكونجرس.

تحدث هدى فى عدة مقابلات عن أصولها المسلمة، وتربت هدى فى بيت مصرى بثقافة أمريكية، فى مورجانتاون بولاية فيرجينيا الغربية، وتخرجت فى مدرسة هانت فورنت الثانوية عام 1982، ثم حصلت على درجة البكالوريوس فى الصحافة الإذاعية.

تم رفضها فى كل المقابلات التى أجرتها لتلتحق بمؤسسات إعلامية صغيرة أو كبيرة بدعوى أنها غير مؤهلة، إلى أن أتها عرض مفاجئ عام 1998 من شبكة "أن بى سي" لتصبح واحدة من مراسليها.

فى 1986، عملت مراسلة لشبكة "سى بى أس" من القاهرة، وفى 2010، تم انتخابها رئيسة مجلس إدارة لخريجى كلية التكنولوجيا بجامعة فيرجينيا.

كما عملت مذيعة ومراسلة فى قناة "دبليو دبليو إل" التليفزيونية بنيو أورليانز بلويزيانا فى الفترة 1992 إلى 1998، وتعتبر القناة واحدة من أشهر المحطات التليفزيونية المحلية فى لويزيانا.

وحققت هدى قطب إنجازات كبيرة وأثبتت قدرتها الصحفية وموهبتها فى الوصول إلى الحقائق والتغطية فى أماكن الصراع والحروب، فخرجت بالعديد من القصص الإنسانية من إعصارى كاترينا وتسونامى عام 2004.

أصبحت عام 2017 مذيعة رئيسية لبرنامج "توداي" الذى يعرض عل شبكة "أن بى سي" من العام 1952، والمصنف ضمن أفضل 50 برنامج أمريكي.

أصدرت قطب خلال مسيرتها 5 كتب، منها كتاب "أنت سعادتي" الذى يتحدث عن علاقة الآباء والأبناء، والحاصل على أكثر الكتب مبيعًا فى تصنيف مجلة نيويورك تايمز لعام 2019.