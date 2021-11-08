شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مركز تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون المحال العامة الصادر برقم 194 لسنة 2019، أنه تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.

ونصت المادة رقم 6 من قانون المحال العامة على أنه تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أى جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.

ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.