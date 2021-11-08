شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة توجه الشكر للشركة "المتحدة": راضية عن أداء فرق الفنون الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الثقافة الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاهتمامها بالفعاليات التى تنفذها الوزارة على أرض الواقع كالمسارح المتحركة وغيرها من الفعاليات.

فى السياق نفسه عبرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن سعادتها وانبهارها بأداء فرق الفنون الشعبية التى تقوم بها وزارة الثقافة.

وقالت عبد الدايم خلال استعراض خطة وزارة الثقافة أمام لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ: انا بهتم بالفرق الشعبية وانا فنانة وراضية جدا على أداء فرق الفنون الشعبية.

وتابعت: "هناك تطوير كبير فى أداء فنون الفرق الشعبية ونحن ننافس من خلالها بشكل عالمي" مضيفة: "والفرق القومية راجعة بقوة" .

واوضحت أن بعض فرق الفنون الشعبية لم يكن فيها بنات ببعض المحافظات لكن الان يوجد بنات فى كل فرق الفنون الشعبية" مشيرة إلى أن وزارة الثقافة انتهت مؤخرا من مهرجان اسماعيلية الدولى للفنون الشعبية ونحن نحتاج اعلام قوى لنقلها".