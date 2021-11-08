شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية تطلق مبادرة “مستقبلنا في ألف لتنمية الأسرة المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال برئاسة الدكتورة عبلة الألفي، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل المبستر، والموافق 17 نوفمبر من كل عام، وتأتى الاحتفالية للعام الرابع على التوالى، وإطلاق مبادرة "مستقبلنا في ألف لتنمية الأسرة المصرية"، والتي تُقام فى المتحف القومي للحضارة يوم 17 نوفمبر الجاري، بحضور العديد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، وذلك بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "يوم جديد" و"تنمية الأسرة المصرية".

ويهتم مشروع مبادرة "مستقبلنا في ألف لتنمية الأسرة المصرية" بصحة الطفل المصري وكيفية حمايته من أمراض عديدة في المستقبل مثل التوحد، التقزم، السمنة وضعف الأداء المدرسي، ويطلق المشروع تزامناً مع اليوم العالمي للطفل المبتسر والإحتفالات العالمية بالطفل في المتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر الجاري.

ويعلن خلال الاحتفالية، عن سفراء للمبادرة لمدة خمس سنوات دعماً لسياسة الدولة في حماية وتنمية الأسرة والتخفيف عن المنظومة الصحية وتنظيم السكان من خلال دعم الطفل في ال 1000 يوم الأولى في حياته.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الدولة لتنمية الأسرة والطفولة المبكرة وتنفيذا للمبادرة الرئاسية يوم جديد والتي تهتم بالأطفال المبتسرين وحديثي الولادة مع التركيز على أهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل.

ويحتفل العالم فى يوم السابع عشر من نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للطفل المبتسر، حيث يهدف هذا الاحتفال إلى التوعية وتسليط الضوء على الأطفال المبتسرين الذين يتعرضون طوال حياتهم لأضرار صحية عديدة نظرًا لولادتهم المبكرة واحتياجهم إلى رعاية متخصصة وإلى دخول الحضانات، إضافة إلى كونهم سببا رئيسيا في ارتفاع وفيات ومضاعفات حديثي الولادة.

يذكر أن الدكتورة عبلة الألفي لقبت بــ "أم أطفال مصر"، نظرًا لاهتمامها الشديد بدعم الطفولة المبكرة من خلال مبادرة "حلمنا" وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعينها ضمن قائمة الأعضاء المعينين بمجلس النواب.

والاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر "ناقصى النمو أو الخدج" هو حركة عالمية انطلقت من إيطاليا عام 2008، لرفع الوعى العالمى بهذه المشكلة، حيث يولد فى كل عام من ربع إلى نصف مليون طفل مبتسر، وقد احتفل لأول مرة بهذه المناسبة على المستوى الدولى فى عام 2011.

وفى مصر، بدأت الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال الاحتفال باليوم العالمى للطفل المبتسر عام 2018 من أجل رفع الوعي المجتمعي بالقضايا المفصلية الخاصة بصحة الأم والطفل والمرتبطة بالولادات المبكرة، حيث تصل معدلات الولادة المبكرة فى مصر إلى 18 - 20%، وتمثل 47% من وفيات حديثى الولادة بالإضافة إلى كونها أحد أهم اسباب الإعاقة بين الأطفال فى مصر.