شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية الشيوخ" تناقش العلاقات المصرية الأمريكية بالتزامن مع افتتاح فعاليات الحوار الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم، لمناقشة أخر التطورات في العلاقات المصرية الأمريكية، وما شهدته خلال الفترة الأخيرة على وجه الخصوص من ترسيخ ومزيد من التعاون المشترك بين الطرفين.

ومن جانبها، قالت النائبة عايدة نصيف، أمين سر اللجنة، إن الاجتماع تطرق إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، بالإضافة إلى مجمل علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك قبل افتتاح فعاليات الحوار الاستراتيجي، واهم النقاط التي سيتم إلقاء الضوء عليها، بداية من تمكين المرأة وملف حقوق الإنسان والاستراتيجية الخاصة بعلاقات البلدين.

وأضافت أمين سر اللجنة، أن الاجتماع تطرق أيضا لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن أبرز ملفات التعاون المُشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وما تحظى به العلاقات المصرية الأمريكية من مكانة خاصة على مدار التاريخ، ودور مصر المحوري في المنطقة، حيث تعد الدولة المصرية رمانة الميزان في المنطقة بالكامل والفترة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجال للشك هذا الأمر.