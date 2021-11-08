شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة دعاء عريبى تتقدم بسؤال بشأن دور وزارة الثقافة فى تعزيز القيم الإيجابية ومكافحة التطرف الفكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال موجه إلى وزيرة الثقافة بشأن بعض الأعمال التى تعرض على بعض القنوات الفضائية، والتى تحث على العنف وتناول المواد المخدرة والتلفظ ببعض الألفاظ الغير لائقه.

وأضافت النائبة دعاء عريبى أن ذلك يمثل ظاهرة دخيله علة عادات وسلوكيات المجتمع المصرى، ويؤثر بالسلب على النشأ ويتعارض مع ما تقوم به الدولة من الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا، والحفاظ علي الآداب العامة، وهو ما يشكل خطرا شديدا على المجتمع لأنه ينعكس على سلوكيات الأفراد ويؤدى إلى زياده نسبه الجريمة.

وجاء سؤال النائبة دعاء عريبى بشأن رؤية الوزارة في هذا الشأن وتوضيح دور وزارة الثقافة في تعزيز القيم الإيجابية ومكافحة التطرف الفكرى وحمايه وتعزيز العادات والتقاليد وغرس القيم البناءة لدي الشباب لمجابهة تلك الظاهرة السلبية.