شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" تناقش اقتراحين برغبة بشأن هيئة الدواء وتطوير مستشفى الطوارئ بقنا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد جزر، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من بعض أعضاء المجلس.

وقال الدكتور على مهران، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد منصور الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، بشأن مشكلة التداخل بين هيئة الدواء ووزارة الصحة، فى إطار أن صلاحيات قطاع الدواء انتقلت لهيئة الدواء المصرية وفقا للقانون الجديد الخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أنه فى ضواء الاقتراح برغبة، هيئة الدواء ليس عندها القوة البشرية الكافية لتمارس نفس الدور، وتقوم بالمتابعة والرقابة على الصيدليات وتنهى إجراءات التراخيص للصيدليات، لافتا إلى أن اللجنة دعت لاجتماع سيعقد يوم 15 من شهر نوفمبر الجارى، لمتابعة هذا الموضوع، بحضور رئيس هيئة الدواء، وممثل عن وزارة الصحة.

وأوضح مهران، أن اجتماع لجنة الصحة شهد أيضا مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، نائب قنا، بشأن إحلال وتجديد مستشفى الطوارئ بمحافظة قنا، حيث استعرض النائب الاقتراح برغبة بشأن تأخر إحلال وتجديد المستشفى ومتى سيتم الانتهاء من الأعمال، وانتهت اللجنة إلى دعوة وزير الصحة أو من يمثله للحضور فى اجتماع اللجنة المقبل، ليوضح الأسباب والحل.

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