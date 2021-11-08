شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يسمح بتقديم تمويل ميسر لقطاعات مستهدفة بإجراءات التحول للقطاع الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، لجهاز المشروعات بتمويل القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى من خلال تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه الأغراض وذلك وفقا للمادة رقم 91 من القانون.

ونصت المادة رقم 91 من القانون على أنه يكون للجهاز اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، كما يكون للجهاز أن يعهد إلى الجمعيات والشركات التى تعمل فى الأغراض ذات الصلة بأحكام هذا الباب بالقيام ببعض هذه المهام بما فى ذلك اتخاذ إجراءات توعية وتأهيل ومتابعة المشروعات العاملة بهذا القطاع لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب.

وللجهاز تقديم تمويل ميسر لهذه الجمعيات والشركات فيما يتصل بتحقيق هذه الأغراض ،وذلك كله وفقا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .