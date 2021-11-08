إسرائيل تضرب مواقع في حمص

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن انفجارات عنيفة دوت في سماء حمص وريفها نتيجة ضربات إسرائيلية. وقال المرصد إن المضادات الأرضية التابعة للنظام السوري تحاول التصدي لها في سماء المنطقة.

في وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية بسماع دوي انفجارات في سماء ريف حمص، قائلة إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف وصفتها بأنها "معادية"، كما أشارت قناة الإخبارية السورية إلى سماع دوي انفجارات أيضا في سماء طرطوس.

وكانت ضربة إسرائيلية استهدفت الأربعاء منطقة في ريف دمشق، تضم مخازن أسلحة وذخائر لميليشيات موالية لإيران على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كذلك، أوضح المرصد حينها أن المنطقة المستهدفة تتواجد فيها مستودعات للسلاح والذخائر تابعة للميليشيات التابعة لإيران ومقرات للفرقة الرابعة ومواقع للميليشيات.

يذكر أن إسرائيل تستهدف بانتظام مواقع في سوريا، حيث قتل تسعة مقاتلين موالين لدمشق في 14 أكتوبر الفائت في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص وسط البلاد، بعد أسبوع واحد من مقتل عنصرين غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، في قصف إسرائيلي استهدف أيضاً مطار التيفور ومحيطه وفق المرصد.