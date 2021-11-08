شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 50 ألف لاجئ إثيوبي عبروا الحدود للسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان أن اللاجئين الإثيوبيين، الذين عبروا الحدود إلى السودان بلغ عددهم 50 ألفًا خلال عام منذ اندلاع الصراع المسلح في منطقة التجراي.

وأعربت المفوضية في تصريح نشر اليوم، عن شكرها لجميع المتبرعين وأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وشركاءها ملتزمون بتوفير الحماية والمساعدة لكل من يبحثون عن الأمان في السودان.

مما يذكر أن المواجهات المسلحة في منطقة تيجراي بإثيوبيا بين القوات الفيدرالية والإقليمية التي بدأت نوفمبر 2020، تسببت في عبور أعداد كبيرة من اللاجئين إلى ولايات كسلا والقضارف والنيل الأزرق في شرق السودان.