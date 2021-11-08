شكرا لقرائتكم خبر الجامعة العربية: نحاول حلحلة الأزمة اللبنانية - الخليجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن هدف جامعة الدول العربية المصلحة اللبنانية والخليجية، وتقريب وجهات النظر لحلحلة الأزمة اللبنانية - الخليجية.

وقال زكي، بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس، «حضرنا لتبيان ما إذا كانت هناك من إمكانية لتقريب وجهات النظر، فالمصلحة اللبنانية والمصلحة الخليجية هدفنا وسبيلنا».

ووصف الحوار مع رئيس الجمهورية بأنه «كان صريحا وإيجابيا»، مضيفا «سألتقي بالرئيسين ميقاتي وبري، وإذا احتاج الأمر لزيارة إلى السعودية سأقوم بذلك، وهذا الأمر مطروح دائما ولكن يجب أن نلمس حلحلة في الأزمة».

وطلبت السعودية والكويت والبحرين من سفراء لبنان لديها مغادرة بلادهم واستدعت سفراءها من بيروت، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن الحرب الدائرة في اليمن.