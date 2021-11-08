شكرا لقرائتكم خبر الجامعة العربية: نحاول حلحلة الأزمة اللبنانية - الخليجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال زكي، بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس، «حضرنا لتبيان ما إذا كانت هناك من إمكانية لتقريب وجهات النظر، فالمصلحة اللبنانية والمصلحة الخليجية هدفنا وسبيلنا».
ووصف الحوار مع رئيس الجمهورية بأنه «كان صريحا وإيجابيا»، مضيفا «سألتقي بالرئيسين ميقاتي وبري، وإذا احتاج الأمر لزيارة إلى السعودية سأقوم بذلك، وهذا الأمر مطروح دائما ولكن يجب أن نلمس حلحلة في الأزمة».
وطلبت السعودية والكويت والبحرين من سفراء لبنان لديها مغادرة بلادهم واستدعت سفراءها من بيروت، وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن الحرب الدائرة في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية: نحاول حلحلة الأزمة اللبنانية - الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.