تشييع جنازة "قتيل الدومينو" في القليوبية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شيّع المئات من الأهالي في محافظة القليوبية جثمان الشاب إبراهيم خالد ابن قرية الباشا، الذي قُتل على يد عاطل داخل مقهى بقرية فرسيس دائرة مركز شرطة بنها بسبب لعبة دومينو.

تبلغ لمركز بنها من مستشفى بنها الجامعي بوصول "إبراهيم.خ.ف" 23 عامًا، عاطل، مصابًا بجرح طعني أسفل الصدر، أدى لوفاته في الحال.

بالفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و"ش.ع.أ" 20 عامًا، بسبب خلاف أثناء لعب الدومينو، تطور لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على الأول بـ"مطواة" محدثًا إصابته التي أدت لوفاته.

تمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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