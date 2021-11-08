المؤبد لـ ٤ مدانين بقتل جارهم في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة ٤ مدانين بقتل جارهم، بينهم سيدة، بالسجن المؤبد لكل منهم.

أصدر الحكم المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام ريس المحكمة وعضوية المستشاريين أسامة حسن ربيع وسامح السيد لاشين وسكرتارية فيلبس صبحي، وذلك في الجلسة التي عقدت اليوم الإثنين بمدينة الزقازيق.

تعود أحداث القضية رقم 1998 لسنة 2021 جنايات كفر صقر والمقيدة برقم 563 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام "محمود . أ . ا . م " 24 سنة سائق نقل ثقيل ومقيم أبو الشقوق مركز كفر صقر ووالده "أحمد . ا. م . ا " 55 سنة بالمعاش ومقيم ابو الشقوق مركز كفر صقر و"عبده . م . م . ا " و" سعدية . ر . ن . ا " بتهمة قتل " محمد . ع . م . ا " مع سبق الإصرار والترصد حيث اعتدوا عليه مستخدمين أسلحة بيضاء " سنجة وشوم" حيث أنهال عليه المتهمان الأول والثاني بعدة ضربات بمختلف أنحاء جسده باستخدام الأسلحة حال تواجد المتهمين الثالث والرابعة بمسرح الجريمة للشد من أزرهما.

تبين من تحريات الشرطة وجود خلافات سابقة بين ابنة المجني عليه والمتهمين، حيث حدثت مشادة يوم الواقعة على إثرها انهال عليه المتهمان الأول والثاني ضربًا مستخدمين أسلحة بيضاء "سنجة وشوم" في مختلف أنحاء جسده، واستدرجوه لداخل مسكنهم، واستكملوا التعدي عليه بالأسلحة ما أدى لوفاته.​