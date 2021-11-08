شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر: أكثر من 24 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا بمركز شباب دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب إرادة جيل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن وصول عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا بمركز شباب دار السلام لأكثر من 24.667 مواطنًا، منذ بداية الحملة التى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، برعاية النائب البرلمانى محمد تيسير مطر، والتى تهدف إلى التوسع فى تلقيح المواطنين.

ومن جانبه، دعا "مطر"، فى تصريحات صحفية له اليوم، المواطنين من سكان دار السلام والبساتين إلى سرعة تلقى لقاح كورونا، خصوصًا مع حرص مصر على توفير كميات كبيرة ومتنوعة من اللقاحات، والتى أثبتت جميعها قدرتها على تقليل أعداد الإصابات والوفيات.