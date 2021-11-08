الداخلية تكشف تفاصيل تعدي نجار على شخص بسلاح أبيض في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام شخص من متعاطي المواد المخدرة بالاعتداء بسلاح أبيض على آخر بدمياط.

كانت أجهزة الأمن رصدت منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان (جريمة الإسماعيلية تتكرر في دمياط مُدمن مخدرات يذبح خصمه بالساطور .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري تبلغ لقسم شرطة دمياط من إحدى المستشفيات بوصول (أحد المواطنين – نجار– مقيم بدائرة القسم) مُصاباً بعدة جروح ولا يمكن استجوابه، ادعاء تعدى من آخر، وبالانتقال وبسؤال شقيق المصاب، اتهم (أحد الأشخاص – نجار – مقيم بذات الناحية) بالتعدي على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته وعلل ذلك لقيام المصاب بالتحرش اللفظي بشقيقته .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.