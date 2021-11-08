بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.. معرض في جامعة الإسكندرية لمنتجات التراث والحرف - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، معرض جامعة الإسكندرية للمنتجات التراثية والحرفية، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة من 7 إلي 10 نوفمبر الجاري بمجمع العلوم الإنسانية بمنطقة الشاطبي.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل نبيل، المكلف بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب، والدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا المكلف بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء الكليات بجميع كليات الجامعة.

وقال قنصوه، إن تنظيم هذا المعرض يأتي إيماناً بدور جامعة الإسكندرية المتميز في نشر ثقافة الوعب المجتمعي بقيمة العمل التراثي وكذلك ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي لدى شباب الخريجين وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب في مختلف المجالات.

وأضاف قنصوه، إن رؤية الجامعة تجاه طلابها تهدف إلى رفع كفاءات طلابها من خلال نشر ثقافة العمل الجماعي والعمل على عرض الأفكار المشتركة وتبادل الخبرات، وكذلك المساهمة في خلق فرص عمل وكيفية الاستفادة من هذه المشروعات الطلابية لتحقيق عائد مادي مناسب للطلاب.

الجدير بالذكر انه يشارك في هذا المعرض 60 عارض من طلاب وخريجي جامعة الإسكندرية من كليات الفنون الجميلة والتربية النوعية، ورياض الأطفال.

كما تشارك كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية الشئون الاجتماعية بالإسكندرية، لعرض عدد من المنتجات التراثية والحرفية مثل "اللوحات الفنية، الأعمال اليدوية، التحف، الملابس، المنتجات الجلدية الحلويات، وغيرها".