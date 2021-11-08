انفجار اسطوانة غاز داخل محل "مكوجي" وإصابة شاب في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب شاب بمحافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، اثر انفجار أنبوبة داخل محل "مكوجي" بسوق الملابس المستعملة "البالة" في منطقة القنال الداخلي.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، "ابراهيم.ا.ف" 30 عامًا، مصابًا بإصابة خطرة في الرأس، بإدعاء حدوث إصابته نتيجة انفجار أنبوبة داخل محل "مكوجي" بسوق الملابس المستعملة في منطقة القنال الداخلي.

ويبذل الطاقم الطبي بالمستشفى جهوده لمحاولة إنقاذ حياة المصاب، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.