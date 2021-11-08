مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في عمارة تحت الإنشاء ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي شاب بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الأثنين، اثر تعرضه للصعق الكهربائي داخل عمارة تحت الإنشاء أمام حي الضواحي.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، "محمد.ص.ع.ص" 18 عامًا، جثة هامدة، بإدعاء تعرضه لصعق كهربائي داخل عمارة تحت الإنشاء أمام حي الضواحي.

وجارى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المبرة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتصريح بالدفن.