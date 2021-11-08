سعر الدولار يتراجع اليوم مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وبقي سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار بنك الإسكندرية عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والبركة عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.