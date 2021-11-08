تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" لـ21 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاثنين، تأجيل جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 21 نوفمبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

يذكر أن المتهمين جميعًا في هذه القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، لكونهم كانوا هاربين، وألقى القبض علي بعضهم مؤخراً فقاموا، باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.