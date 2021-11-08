ليبيا / فتح باب الترشّح للإنتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة

اسماعيل عبد الحي - أعلن مدير المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات في ليبيا، عماد السايح عن فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية والتشريعية بداية من اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021.

ويستمر قبول الترشحات للإنتخابات التشريعية إلى غاية 7 ديسمبر المقبل، أما بالنسبة إلى الإنتخابات الرئاسية، فإن باب الترشحات يبقى مفتوحا إلى غاية 22 نوفمبر الجاري.

وتم تسجيل أكثر من 2,83 مليون ناخب ليبي من حوالي سبعة ملايين نسمة على المنصة الإلكترونية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأعلنت خمس شخصيات مسبقا عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية، وهي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا والدبلوماسي ومؤسس حزب "إحيا ليبيا" عارف نايد والسفير الليبي السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي ووزير الصناعة الأسبق في عهد القذافي وعضو حزب "المشروع الوطني" فتحي بن شتوان والكوميدي الليبي الشهير حاتم الكور الذي شكل إعلانه مفاجأة.