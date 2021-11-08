التغيّر المناخي يضرب بقوّةٍ إقتصادات البلدان الأكثر فقرًا ويخفّض مداخيلها بنسبة الثلثيْن بحلول 2100

اسماعيل عبد الحي - حذّر تقرير منظمة "كرستيان أيد" الذي صدر اليوم الإثنين، عن محادثات "كوب 26" المرتبطة بالمناخ في غلاسكو، من أن 65 دولة تعد الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي في العالم، وعلى رأسها السودان، ستشهد إنخفاضا في إجمالي ناتجها الداخلي بمعدل 20 في المائة بحلول عام 2050 و64 في المائة بحلول 2100 إذا إرتفعت درجة حرارة العالم بـ2,9 درجة مائوية.

وجاء في الدراسة التي أعدّتها المنظمة أنه حتى وإن تم الحد من إرتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1,5 درجة مائوية، أي الهدف الأكثر طموحا ضمن إتفاقية باريس للمناخ، فإن إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13 في المائة بحلول 2050 و33 في المائة بحلول نهاية القرن الحالي.

وحتى الآن إرتفع معدل حرارة سطح الأرض بـ1,1 درجة مائوية مقارنة بأواخر القرن التاسع عشر.

وتُظهر دراسة "كرستيان أيد" أن أكثر من ثلث دول العالم تحتاج بشكل عاجل إلى المساعدة للتمكن من تعزيز قدرة إقتصاداتها على الصمود وتحمّل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التي فاقمها الإحترار العالمي الشديد والمميت.

وقالت مارينا أندريفيتش من جامعة "هومبولت" في برلين، والتي لعبت دورا أساسيا في صياغة التقرير، إن "قدرة الدول الواقعة في جنوب الكرة الأرضية على التنمية بشكل مستدام معرّضة للخطر الشديد".

وأضافت "تعد الخيارات في السياسات التي نقوم بها الآن مفصلية لمنع وقوع مزيد من الأضرار".

وتقع ثماني دول من الدول العشر الأكثر تضررا في إفريقيا وإثنتان في أمريكا الجنوبية.

وتواجه جميع الدول العشر أضرارا لإجمالي ناتجها الداخلي تبلغ نسبتها أكثر من 70 في المائة بحلول عام 2100 في ظل الاتجاه الحالي للسياسات المناخية، و40 في المائة في حال تم حصر الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مائوية.

ويعد السودان البلد الذي يواجه الضرر الأكبر في إجمالي الناتج الداخلي لديه، علما وأنه شهد في سبتمبر أمطارا غزيرة وفيضانات أثرت على أكثر من 300 ألف شخص.

وتتكون الدول التي يتحدث عنها التقرير من تكتلين أساسيين في مفاوضات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة والتي تتواصل الجمعة: البلدان الأقل نماء وتحالف الدول الجزرية الصغيرة.

وتعد الدول الجزرية الصغيرة على وجه الخصوص أكثر عرضة لخطر للعواصف التي قد تزداد سوءا مع إرتفاع منسوب البحار.

ويذكر أن الدراسة لا تأخذ في عين الإعتبار إجراءات التأقلم التي بإمكانها أن تخفف بعض الأضرار.

وحتى الآن، لم تتعهد الحكومات الغنية إلا بمبالغ متواضعة لمساعدة الدول الفقيرة على التأقلم مع تداعيات تغير المناخ.

وقال مدير مركز أبحاث المناخ والطاقة "باور شيفت أفريقيا" في نيروبي، محمد أداو "كانت إفريقيا من الجهات الأقل تأثيرا على التغير المناخي إلا أن هذا التقرير يكشف بأنها ستواجه أشد العواقب. إنه أمر غير منصف على الإطلاق".

فرانس24/ أ ف ب