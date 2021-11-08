إيطاليا تسمح لـ800 مهاجر بالنزول على أراضيها

اسماعيل عبد الحي - سمحت إيطاليا أمس السبت لحوالي 800 مهاجر بينهم مئات القُصّر وخمس نساء حوامل بالنزول، بعد أن علقوا في البحر على متن سفينة Sea Eye 4 التابعة للمنظمة الألمانية غير الحكومية Sea Eye.

وكانت سفينة Sea Eye 4 تقل بالفعل ما يقرب من 400 مهاجر تم إنقاذهم في البحر، عندما سارعت لإنقاذ 400 شخص آخرين كانوا محتشدين على متن قارب خشبي يوم الخميس، حين بدأت بمناشدة الحكومة في روما للسماح لها بالرسو.

وذكرت المنظمة غير الحكومية في بيان لها أن أكثر من 200 قاصر معظمهم تحت سن العاشرة، كانوا على متن السفينة، بالإضافة إلى خمس نساء حوامل.

وأضاف البيان أن المشفى الميداني الموجود على متن السفينة عالج أكثر من 200 شخص، ووصل لطاقته الاستيعابية القصوى، ما استدعى رسواً سريعاً على البر.

بالتزامن، لا تزال سفينة Ocean Viking التي تديرها منظمة SOS Mediterranee، تبحث أيضاً عن ميناء لأكثر من 300 شخص، تم إنقاذهم ويتواجدون حالياً على متنها.

وقد وصل ما يقرب من 55 ألف مهاجر إلى إيطاليا هذا العام، مقارنة بأقل من 30 ألفاً العام الماضي، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية.