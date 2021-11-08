- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد
قالت وسائل إعلام كويتية إن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، اليوم، انتهى بتقديم الحكومة استقالتها رسميا، تمهيدا إلى رفعها لأمير...
ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر
استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالديوان الأميري في الدوحة، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر الأمير منصور...
القيادة تهنئ كمبوديا بذكرى الاستقلال
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة، إلى ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده....
الكاظمي: نعرف مرتكبي جريمة محاولة الاغتيال وسنكشفهم
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم، في بيان نشره مكتبه الإعلامي «نعرف مرتكبي جريمة محاولة الاغتيال وسنكشفهم، ولا...
مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسة استثنائية
عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم، جلسة استثنائية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي. وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في...
بلينكن يعد محاولة الاغتيال اعتداء على العراق وسيادته
ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب عن «غضبه وقلقه العميقين» من حادث...
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يصدر عفوا عن بعض المحكومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.