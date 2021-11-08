أمير الكويت يصدر عفوا عن بعض المحكومين

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد قالت وسائل إعلام كويتية إن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، اليوم، انتهى بتقديم الحكومة استقالتها رسميا، تمهيدا إلى رفعها لأمير... الكويت: الوكالات الكويت: الوكالات 03 ربيع الثاني 1443 هـ 03 ربيع الثاني 1443 هـ

ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير قطر استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالديوان الأميري في الدوحة، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر الأمير منصور... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 ربيع الثاني 1443 هـ 03 ربيع الثاني 1443 هـ

القيادة تهنئ كمبوديا بذكرى الاستقلال بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة، إلى ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 03 ربيع الثاني 1443 هـ 03 ربيع الثاني 1443 هـ

الكاظمي: نعرف مرتكبي جريمة محاولة الاغتيال وسنكشفهم قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء اليوم، في بيان نشره مكتبه الإعلامي «نعرف مرتكبي جريمة محاولة الاغتيال وسنكشفهم، ولا... بغداد الوكالات بغداد الوكالات 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسة استثنائية عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم، جلسة استثنائية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي. وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في... بغداد الوكالات بغداد الوكالات 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

بلينكن يعد محاولة الاغتيال اعتداء على العراق وسيادته ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب عن «غضبه وقلقه العميقين» من حادث... بغداد: الوكالات بغداد: الوكالات 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

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