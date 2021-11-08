القيادة تهنئ كمبوديا بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة، إلى ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى الملك نورودوم سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.