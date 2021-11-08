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وزير الداخلية الفرنسي: الهجوم المسلح في مدينة كان قد يكون “عملا إرهابيا”

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان

رجح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان أن يكون الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة كان “عملا إرهابيا”، مؤكدا أن “التحقيقات متواصلة”.

وأوضح وزير الداخلية، بحسب مراسلة RT في فرنسا، أن “منفذ العملية ذي الأصول الجزائرية نقل إلى المستشفى في حالة جد حرجة، بعد تعرضه إلى ثلاث طلقات في البطن”.

وخلال زيارة له لمدينة كان، قال: “جئت إلى كان هذا الصباح لتقديم دعمي الكامل لعناصر الشرطة الذين كانوا ضحايا هجوم طعن عنيف”، مؤكدا على شجاعة ورباطة الجأش التي تحلى بها ضباط الشرطة الذين “حيدوا الجاني وتجنبوا الأسوأ”.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، قد أعلن أن مسؤولا بالشرطة أصيب بعد تعرضه لهجوم مسلح في مدينة كان بجنوب فرنسا، مشيرا إلى أنه تم “تحييد” المهاجم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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