إصابة شرطي فرنسي بجروح بسلاح أبيض وفرضية الإرهاب مطروحة

08 نوفمبر , 2021
كان: أُصيب شرطي فرنسي كان يقود سيارة صباح الاثنين، بجروح بسلاح أبيض أمام مركز شرطة مدينة كان في جنوب شرق فرنسا، على يد شخص قال إنه يتصرّف باسم النبي، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة وكالة فرانس برس.
وأكد أحد المصادر أن فرضية الإرهاب مطروحة. وكتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة إنه تمّ القبض على المهاجم.
وأكدت المصادر أن الشرطي نجا بفضل سترته الواقية. بينما أُصيب المهاجم بجروح بالغة على يد شرطي آخر.
ولم تكشف المصادر عن أي معلومة متعلّقة بالمهاجم حتى الساعة.
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