شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي العهد السعودي يبعث رسالة لأمير قطر تتعلق بتعزيز العلاقات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين بلديهما.



جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة قطر، اليوم، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين في الدوحة.

وسلم السفير الرسالة الموجهة من الأمير محمد بن سلمان إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التي تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وفي نهاية الاستقبال حمل أمير دولة قطر تحياته وتقديره للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.