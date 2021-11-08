عاجل.. أمير الكويت يصدر مرسومين بالعفو عن عدد من المحكومين في قضايا سابقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسومين بالعفو الأميري عن عدد من المحكومين في قضايا سابقة، في خطوة تعد تعزيزا للمصالحة الوطنية.



وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "صدر قبل قليل المرسومان الأميريان القاضيان بمنح العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة".

وأضاف أنه "يجب علي أن أتوجه أولا بالحمد والثناء للمولى عز وجل على التوفيق والسداد والشكر بعد الله والفضل بعده لأمير البلاد على روحه المتسامية ونهجه المتسامح عبر دعوته المباركة للحوار الوطني ودعمه له وللمصالحة الوطنية".

وتابع: "أشكر أمير البلاد على ثقته الغالية بتكليفي وإخواني رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية برفع التقارير المتعلقة بهذا الموضوع.. وقد رفعنا التقرير الأول وإن شاء الله سوف تكون هناك تقارير أخرى".

كما وجه الشكر إلى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لدعمه لكل الخطوات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد.