انت الان تتابع خبر دولة مجاورة تسجل المزيد من اصابات الفطر الاسود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت السلطات الصحية السورية، اليوم لاثنين، عن استقبال مشفى دمشق 17 حالة مرضية مصابة بالفطر الأسود.