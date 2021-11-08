حزب الله يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويدعو لمعالجة الخلافات السياسية بالحكمة

بغداد - ياسين صفوان - أدان حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، الهجوم على منزل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فيما دعا إلى معالجة الخلافات السياسية بالحكمة والحوار.

وجاء في بيان للحزب، ورد لـ الخليج 365، إنه "يدين بأشد العبارات الهجوم الغادر الذي استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية ‏‏مصطفى الكاظمي ويهنأه بسلامته وسلامة من معه، داعياً إلى تحقيق دقيق وحاسم لكشف ملابسات ‏هذا الاعتداء ومن يقف خلفه وأهدافه المشؤومة".



ودعا الحزب، وفق البيان، إلى "بذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لمنع الفتنة وللحفاظ على الأمن ‏والاستقرار ومعالجة الخلافات السياسية بالحكمة والحوار والصبر والتواصل والعزم الراسخ على ‏ايجاد الحلول السلمية وقطع الطريق على كل من يريد اسقاط العراق من الداخل خدمة لمشاريع ‏الأعداء".