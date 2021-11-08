العراق تكشف عن منفذ الهجوم على مقر إقامة الكاظمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

قال مسؤولون أمنيون ومصادر مقربة من الجماعات المسلحة، إن الهجوم على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الأحد، كان من تنفيذ جماعة مسلحة، مدعومة من إيران.



وقالت المصادر اليوم الإثنين، مشترطة حجب هوياتها، إن الطائرات دون طيار، والمتفجرات المستخدمة في الهجوم، إيرانية الصنع.

وأحجم متحدث باسم جماعة مسلحة مدعومة من إيران، عن التعليق على الهجوم والجهة التي نفذته. ولم يتسن الوصول بعد إلى جماعات أخرى مدعومة من إيران، للحصول على تعليق، كما لم يصدر تعليق بعد من حكومة طهران.

ونجا الكاظمي دون أن يصاب بأذى من الهجوم، على مقر إقامته في بغداد والذي نُفذ بطائرة دون طيار مفخخة.