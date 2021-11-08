الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة لحماس بعد تسللها من غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، إسقاطه طائرة بدون طيار تابعة لحركة حماس، بعد تسللها من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة له عبر موقع ”تويتر“، إن ”القبة الحديدية اعترضت طائرة مسيرة تابعة لحماس، اخترقت الأجواء من قطاع غزة نحو إسرائيل“.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن ”الطائرة التابعة لحماس كانت تحت مراقبتنا طيلة الوقت، وحين اجتازت الحدود البحرية تم إسقاطها“.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن انفجارا ضخما هز مستوطنات غلاف قطاع غزة دون معرفة الأسباب.

بينما أكدت القناة ”13“ العبرية، أن ”منظومة القبة الحديدية تفعلت في غلاف غزة، بسبب إطلاق صواريخ من قطاع غزة صوب البحر“.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أكدت أن حركة حماس أطلقت عددا من الصواريخ التجريبية تجاه البحر، وسببت حدوث انفجارات سمعت في مستوطنات غلاف غزة.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية منذ العملية العسكرية الأخيرة، على قطاع غزة، التي يسقط الجيش الإسرائيلي فيها طائرات مسيرة لحركة حماس تحاول اجتياز الحدود مع إسرائيل.

وفي آب/أغسطس الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إسقاطه طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، اخترقت الأجواء قادمة من قطاع غزة.

وتستخدم حركة حماس، الطائرات بدون طيار، في مهمات استخباراتية وقتالية، بالإضافة إلى استخدامها كوسيلة انتحارية، على غرار ما حدث خلال الحرب الأخيرة على غزة، في مايو/ أيار الماضي.

وفي ذلك التاريخ استخدمت حماس لأول مرة طائرة أطلقت عليها اسم ”شهاب“ في مهمات انتحارية داخل مستوطنات غلاف غزة.

يشار إلى أن وسائل إعلام عبرية، كشفت في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن استعداد الجيش الإسرائيلي لسيناريو جديد للمواجهة المقبلة مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت صحيفة ”معاريف“ العبرية، إن ”فرقة غزة“ التابعة للجيش الإسرائيلي أجرت الشهر الماضي، مناورة حاكت فيها عددا من السيناريوهات، من بينها قيام عناصر حماس بتفجير الجزء العلوي من الجدار الحدودي بوساطة سيارات مفخخة كبيرة واختراق الحدود.

ويبلغ طول الجزء العلوي من الجدار الحدودي والمصنوع من الفولاذ، حوالي 65 كم، بينما ارتفاعه 6 أمتار، ويمتد من شاطئ زكيم شمال قطاع غزة، إلى معبر كرم أبو سالم في الجنوب.