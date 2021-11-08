رئيس الجزائر يكشف موعد القمة العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الإثنين،عن موعد انعقاد القمة العربية القادمة في بلاده، معتبرا الأمر "فرصة لإصلاح جامعة الدول".



جاء ذلك في كلمة ألقاها تبون خلال افتتاح أول ندوة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، في قصر الأمم.

وأضاف الرئيس الجزائري أن القمة المقرر انعقادها في مارس/آذار المقبل "ستبحث إصلاح الجامعة العربية بما يتماشى ورؤيتنا للعمل العربي المشترك".

على صعيد آخر، نوّه تبون بأن ندوة البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية ستكون بمثابة لقاء سنوي أو نصف سنوية "للتسويق لصورة الجزائر في الخارج".

وفي هذا الصدد، دعا أعضاء البعثات الدبلوماسية الجزائرية إلى "إقامة علاقات دولية متميزة مبنية على مبدأ عدم الانحياز".

تبون وأمام رؤساء البعثات الدبلوماسية، كشف أيضا عن تحضير بلاده لعضوية مجلس الأمن ما بين عامي 2024 و2025، ودعا ممثلي الدبلوماسية الجزائرية لتخصيصها لدعم السلم والأمن الدوليين.