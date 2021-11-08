عاجل.. رسميا استقالة الحكومة الكويتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قدمت الحكومة الكويتية رسميا، اليوم الإثنين، استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقبل بدار يمامة اليوم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة.

وبهذا، تم تأكيد الخبر الذي تناولته وسائل إعلام كويتية محلية بأن الحكومة رفعت استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قد نقلت عن مصدر اكتفت بتعريفه بأنه "حكومي" أن الحكومة رفعت استقالتها قبل قليل، إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وأشار المصدر إلى أن اجتماع مجلس الوزراء انتهى قبل دقائق، قدم به الوزراء استقالتهم تمهيداً لرفعها إلى القيادة السياسية.

وكانت الحكومة منخرطة في مواجهة مع نواب المعارضة الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح في مجلس النواب المنتخب.